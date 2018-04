Da Torino ad Albizzate per fare carriera alla Lamberti spa

In un tempo, non troppo lontano, Torino era una meta agognata da chi cercava un lavoro e un futuro migliore. Mamma Fiat ha mantenuto questa promessa nei confronti di centinaia di migliaia di italiani che, a più ondate dal secondo Dopoguerra fino a metà degli anni Settanta, dal sud del Paese si trasferirono nella capitale sabauda.

Oggi i confini del lavoro e del benessere, a causa della globalizzazione, sono meno marcati di un tempo, più liquidi avrebbe detto il sociologo Bauman. E così c’è anche chi sceglie di lasciare Torino per andare a lavorare altrove. È il caso del torinese Luca Quaglia perito chimico che da due anni si è trasferito alla Lamberti spa di Albizzate.

«Lavoravo in uno stabilimento del gruppo – racconta Luca – e quando mi è stato proposto un trasferimento alla casa madre di Albizzate non ci ho pensato sopra nemmeno un attimo perché qui c’è il cuore pulsante della chimica e della ricerca».

Questo perito chimico di 31 anni ha fatto una scelta precisa. Ha deciso dalla sera alla mattina di lasciare la grande città, gli amici e gli affetti per avere nuove prospettive di crescita professionale. Secondo Luca, vincente è stata la scelta fatta a suo tempo di iscriversi a un istituto tecnico per periti chimici. «Negli anni della scuola – spiega il lavoratore – ho acquisito le competenze di base, che sono lo zoccolo duro per qualsiasi chimico, il resto l’ho imparato qui in azienda dove si fa tantissima formazione. Qui ci sono ricercatori di valore, sono preziosi, perché da loro si impara molto».

La Lamberti investe il 3,5% del fatturato in ricerca e sviluppo, che su 500 milioni di ricavi sono tanti soldi, e comunque ben al di sopra della media nazionale. Sono circa 130 i ricercatori impegnati nei 15 laboratori dislocati su un’area di 5mila metri quadrati dello stabilimento di Albizzate.

Luca Quaglia si occupa del controllo qualità. «Era quello che volevo fare. È un ruolo di grande responsabilità perché subito dopo c’è il giudizio inesorabile del mercato»