A Torino in pullman per tifare Openjobmetis

Lo avevano promesso nei giorni successivi alla trasferta di Bologna, lo hanno confermato prima ancora che la Openjobmetis battesse Brindisi, restando così in piena corsa per un posto nei playoff.

Il trust dei tifosi biancorossi “Il basket siamo noi” (IBSN) ha organizzato un pullman anche per l’ultima partita della stagione regolare, quella in programma a Torino nella serata di mercoledì 9 maggio (si gioca alle 20,30).

Il programma prevede il ritrovo al PalA2a alle 16,45 e la partenza alle 17. Una fermata sarà effettuata anche all’autogrill di Castronno da dove il bus biancorosso ripartirà alle 17,30. In questo caso non ci sarà la visita alla città, ma verrà raggiunto direttamente il PalaRuffini per assistere alla gara della Openjobmetis.

Il costo è differenziato a seconda della fascia di età e comprende sia il viaggio, sia l’ingresso al palasport nel settore ospiti. Gli adulti pagheranno 40 euro, gli over65 38 euro, i giovani tra i 12 e il 19 anni pagheranno 34 euro mentre tra i 5 e i 12 anni il prezzo è di 30 euro. Per i bambini sotto i 5 anni il costo è di 20 euro. Prevista anche una tariffa di 38 euro per gli studenti universitari in possesso di Cus Card e con meno di 28 anni.

Chi non aderisce al trust può partecipare alla trasferta con una maggiorazione di 5 euro.

Per iscriversi è necessario chiamare il numero di telefono 348/5328951 o inviare una e-mai all’indirizzo info@ilbasketsiamonoi.it entro e non oltre il mezzogiorno di venerdì 4 maggio.