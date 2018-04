Torna il “Color Guard and Percussion Day” per una domenica all’insegna della musica

Domenica 8 aprile torna a Tradate il Color Guard and Percussion Day, un appuntamento imperdibile per chi desidera trascorrere una domenica diversa e godersi un po’ di musica e spettacolarità fuori dal comune; gli spettacoli presentati saranno rappresentazione di quante cose può ispirare la musica e in quante maniere si riesce ad interpretare. Anche quest’anno l’evento italiano invernale delle marching band è allineato ai contest internazionali includendo le tre discipline principali: color guard, percussioni, fiati. In questo modo i giudici avranno la possibilità di dare giudizi sempre più specifici per la crescita tecnica di questi gruppi che contribuiscono per lo sviluppo del panorama nazionale.

Tra i 200 partecipanti al Color Guard and Percussion Day (150 quelli dell’edizione 2017) risaltano le formazioni ANIMA color guard. L’associazione di Caronno Varesino infatti, oltre a risultare come organizzatrice insieme a IMSB (Italian Marching Marching Show Bands) propone lo show “A NEW WORLD”, l’esercizio di squadra dedicato al tema dell’emigrazione, che ha concorso gli scorsi 28 febbraio e 28 marzo ad una competizione internazionale (Winter Guard International); e il debutto del gruppo Junior con lo spettacolo “Tresure” con le musiche del film Disney “Aladdin”.

Gli altri gruppi partecipanti saranno: Academy Parade band di Caronno Pertusella (VA); General Vincent Marching Band di San Benigno Canavese (TO); Secutores Drum and Beagle Corps di Besana Brianza (MB); Triuggio Marching Band di Triuggio (MB); Brianza Parade Band di Veduggio con Colzano (MB); Mosson D&BC di Mosson (VI); yMe di Sulbiate (MB).

Oltre ai gruppi già affermati sarà la volta di 2 gruppi scolastici che con IMSB hanno realizzato un progetto ad hoc per esibizioni di questo genere: la scuola Anzani (MB) e Junior Fantasy Band di Velletri (RM).

Quindi per chi ama lo spettacolo della danza, della musica e della coreografia l’appuntamento (con ingresso libero) è l’8 aprile presso la palestra del Liceo Curie in via Oslavia a Tradate a partire dalle 13.00 con le individual performances e dalle 15.00 le esibizioni dei gruppi.