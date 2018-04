A novembre torna il festival Glocal, mandateci le vostre idee

Abbiamo annunciato le date ufficiali della nuova edizione di Glocalnews, il festival del giornalismo digitale locale organizzato dal nostro giornale e che coinvolge tutta la città di Varese con tantissime iniziative a ingresso gratuito, aperte a tutta la città.

#glocal18 si svolgerà dall’8 al 10 novembre nel centro della città di Varese e il 2018 sarà l’anno della settima edizione. Ci saranno eventi, incontri, confronti, spettacoli serali, esperienze e workshop.

A Glocalnews interverranno giornalisti, esperti di digitale, influencer, opinionisti, ricercatori, politici, manager d’azienda, direttori di giornale, artisti e semplici appassionati, da tutto il mondo. Anche quest’anno il festival sarà un’importante occasione di formazione per i giornalisti. Il programma è in corso di definizione ed è il momento di far sentire la vostra voce se avete proposte.

Sette anni di Glocal

La prima edizione del Festival Glocal si è tenuta nel 2012. Varesenews festeggiava i 15 anni di vita e volle celebrare questa ricorrenza organizzando una manifestazione che voleva essere un modo per raccontare il viaggio fatto fin lì e accendere i riflettori sulle realtà iperlocali del giornalismo d’Italia. Tra i mille dubbi e punti interrogativi durante le settimane precedenti e la passione della novità, l’edizione fu un successo in termini di attenzione e pubblico. Tanto che alla fine si decise di riproporlo come appuntamento annuale e trasformarlo in un festival e un’occasione di incontro e confronto tra tutte le energie che si sviluppano attorno ai temi del giornalismo digitale locale ma anche della cultura digitale, della comunicazione e dell’informazione, locale e globale.

Nel corso degli anni, Festival Glocal è diventato un punto di riferimento nel panorama italiano dei festival dedicati al giornalismo e alla comunicazione, distinguendosi sempre per il suo taglio “glocale” e richiamando migliaia di partecipanti. Oltre a Glocalnews, nel 2015 è stato organizzato Glocal Ambiente nel parco nazionale delle Cinque Terre, arricchendo di fatto le tematiche e i motivi di confronto e dibattito ed estendendo il dibattito alle tematiche ambientali.

Sempre dal 2015, il Festival è diventato anche Glocal Cibo, una serie di appuntamenti intrecciati e collaterali al festival dedicati al racconto e al confronto sulle tematiche del cibo da un punto di vista locale e globale al contempo.