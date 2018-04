Torna a funzionare la fontana di Piazzale Granados

“Oggi, finalmente, la fontana di Piazzale Granados ha iniziato a funzionare in tutto il suo splendore”.

Fabio Passera ha pubblicato un lungo post in cui racconta emozioni e al tempo stesso come sono andate le cose.

“Da quando fu realizzata, oramai oltre una quindicina di anni fa, mi ha sempre trasmesso una profonda tristezza.

Come di un leone in gabbia, come di una crisalide mai diventata una sgargiante farfalla. Ci siamo chiesti mille volte perché e poi, semplicemente, abbiamo capito che l’aveva realizzata non era riuscito a dimensionarla correttamente.

Insomma, non ne aveva colto le enormi potenzialità, per dirla in modo delicato.

Da oggi, per la gioia dei turisti ma – soprattutto! – dei maccagnesi, abbiamo ridato energia e attrattività a un oggetto che sembrava destinato ad essere grigio e cupo, per sempre. Le fontane hanno un fascino particolare, e l’acqua sa donare giochi di luci, colori e rumori davvero unici.

Anche così si rende ancora più bello il nostro paese!”