Torna la grande cena di solidarietà in Piazza San Vittore

E’ in programma per il 5 maggio 2018 la grande cena di solidarietà in Piazza San Vittore, organizzata da cinquanta associazione di volontariato. Un’iniziativa dal titolo “Aggiungi un posto a tavola” che nelle scorse edizioni ha avuto un grande successo e ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la distribuzione di alimenti per altri progetti di solidarietà.

La giornata del 5 maggio prevede: alle 10 le associazioni si presentano in Corso Matteotti mentre alle 20 ci sarà la cena in piazza. Per informazioni e prenotazioni: info@varesesolidale.it oppure presso Varesevive in Via San Francesco 26. Dal 9 aprile 2018: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 9.00-13.00 / Martedì, Giovedì 15.00-19.00 o Panificio Pigionatti (Via Bizzozero 1/3).