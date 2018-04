Torna la Party Run, la corsa in maschera che ti regala il Safari Park

Domenica 13 maggio l’appuntamento sarà con la terza edizione di Party Run a Busto Arsizio, la manifestazione sportiva non agonistica e aperta a tutti organizzata da Roy Group e Royal Time. Un percorso di circa 7 km all’interno del centro cittadino.

L’obiettivo di Party Run è quello di coinvolgere giovani e famiglie per condividere il piacere di vivere una domenica in città. Sarà una terza edizione in Wild Version Animalier grazie alla collaborazione straordinaria di Safari Park Lago Maggiore (www.safaripark.it), il grande parco safari e divertimenti a Pombia (NO), a pochi minuti dal Lago Maggiore ed a soli 45 minuti da Milano. Una superficie di ben 430.000 mq che si divide in tre aree organizzate per soddisfare il divertimento di tutta la famiglia: il Parco Safari, il Parco Divertimenti e l’Area Tematica.

Quella di quest’anno sarà dunque una corsa podistica volta a sensibilizzare la conservazione delle specie animali, il rispetto per il pianeta ed il turismo responsabile. Temi particolarmente cari a Safari Park Lago Maggiore, da

sempre impegnato nella salvaguardia degli animali e dell’ambiente in cui vivono, nella promozione, nella conservazione e nel reinserimento di alcune specie animali all’interno del loro habitat naturale.

La manifestazione si svolgerà in due momenti: quello pomeridiano, che partirà alle ore 16:30 con gli accrediti e proseguirà alle 17:30 con la corsa, e quello serale dalle ore 18:00 presso lo Sponsor Village al Parco del Foscolo con le premiazioni, l’intrattenimento, l’aperitivo, gli spettacoli e tanta musica.

Non mancherà il premio alla Migliore Versione Animalier per chi vorrà vivere la corsa nel mondo più divertente possibile… in maschera! E per chi vuole saperne di più su Safari Park Lago Maggiore potrà rivolgersi direttamente ai rappresentanti del parco che saranno a disposizione per rispondere a domande, dare informazioni su orari,

prezzi e promozioni e distribuire ingressi omaggio.

Per info e prevendite è possibile contattare i numeri: 393-8035185 e 0331-075806.

Media partner: www.varesenews.it – www.bustolive.it

ORARI E APERTURE SAFARI PARK LAGO MAGGIORE

Safari Park Lago Maggiore è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:

24 marzo – 30 settembre aperto tutti i giorni

Ingresso dalle 10,00 alle 17,00 – Chiusura Parco divertimenti ore 19,00

1 ottobre – 14 ottobre aperto tutti i giorni

Ingresso dalle 10,00 alle 16,00 – Chiusura Parco divertimenti ore 18,00

15 ottobre – 25 dicembre parco chiuso

Dal 26 Dicembre al 6 Gennaio 2019 aperto tutti i giorni

Ingresso dalle 10,00 alle 16,00 – Chiusura Parco divertimenti ore 18,00

SUPER PONTE

Dal 21 aprile al 1 maggio ingresso 08,30 alle 18,00 – chiusura parco divertimenti 20,00