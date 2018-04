Torna l’appuntamento con la musica dei Mandolinisti Bustesi

E’ alle porte l’ottava edizione degli “Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi“, rassegna musicale realizzata dai Mandolinisti bustesi con il contributo dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio. La manifestazione si presenta sempre più come il punto di incontro e di fusione tra due culture, quella chitarristica e mandolinistica, ripristinando il secolare rapporto artistico tra questi due strumenti.

Protagonista del concerto di sabato 14 aprile alle ore 18 nella villa Ottolini-Tosi sarà ancora una volta il quartetto “Renzo Pistoletti”, la formazione da camera dei Mandolinisti Bustesi, che proporrà un programma basato sul tema del ballo e della danza nella prima metà del ‘900. Fino a quell’epoca infatti la vita sociale di ogni città italiana era scandita dalle feste da ballo date nei palazzi nobiliari e nei salotti della grande e piccola borghesia. Mandolino e chitarra sono stati grandi protagonisti di questo fenomeno sociale e culturale tant’è che la maggior parte delle musiche per formazioni a plettro di quel periodo, soprattutto trii e quartetti, giunti fino a noi sono dei “ballabili”.

Il programma sarà dunque impostato sulle danze di sala del primo novecento tra le quali troviamo mazurke, polke, one-step, fox-trot, valzer boston, schottish e anche altro. Le musiche sono degli autori italiani per strumenti a plettro più in voga in quel periodo: Amedeo Amadei, Vincenzo Billi, Ignazio Bitelli, Carlo Munier, Giacomo Sartori e altri.

Al termine del concerto i Mandolinisti Bustesi offriranno il tradizionale aperitivo. L’ingresso è libero e gratuito.