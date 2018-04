Torna l’urban & lake street food festival e arriva la silent disco in piazza

Per la terza volta torna a Varese – il 6, 7 e 8 aprile – in Piazza della Repubblica, la grande festa dello Urban and lake street Food festival: realizzato da Chocolat Pubblicità con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Varese, sarà anche quest’anno una tre giorni dedicata al cibo di strada di ultima generazione, con 27 food truck, dieci dei quali completamente nuovi, diversi eventi speciali e la novità della silent disco.

LE GRANDI NOVITA’: SILENT DISCO E MERCATINO VINTAGE

Tante le novità per questa prima edizione del tour 2018 di Urban & Lake Street Food Festival, a partire dalla Silent Disco, che riempirà il centro di Varese venerdì 6 e sabato 7 aprile. Centinaia di cuffie, 3 dj in consolle e 3 generi musicali per il primo evento della nuova stagione.

Inoltre, per questa edizione sabato 7 e domenica 8 aprile si proverà una forma sperimentale di “mercatino vintage”: «L’Urban&Lake street food festival ospiterà una nuova formula, che ci piacerebbe diventasse stabile: un mercatino del design e del vintage – spiega Michela Ferro, di Chocolat – Per questo ci sarà una piccola selezione di giovani artigiani e designer, un’area dedicata ad una decina di espositori».

I TRUCK PRESENTI

Tra i truck food, sempre più selezionati e ricercati: come Beestró che propone carne affumicata, la roulottina vintage di Velia piade vini & affini o il nuovissimo Fish & Chic e il nuovo nato in casa I Baccalà, la frit-bike, I polli. Sempre per restare in Italia, arriva a Varese il Panuozzo di Gargano o la cucina tipica toscana del Barroccio Del Mugello, mentre dal sud America la cucina peruviana di El Panchito e i churros di Churritos. Direttamente dal programma TV Street Food Battle arriva Rock Burger BeneCosì con gli hamburger gourmet e dalla Valtellina gli sciatt di Mastersciatt.

Ci sono poi “gli intramontabili”, che i partecipanti all’edizione varesina conoscono bene: come le polpette di Diego Abatantuono di The Meatball Company, i bocadillo di Dillo, le olive ascolane di O’liva, i piatti a base di fassona piemontese di The Gustibus, il super finalista di Street Food Battle, Asian Crossover e i cannoli de Il Cannolo Eccellenza Siciliana. Direttamente da Eataly il pane cunzato di Bedda. E poi Picanhas Cube, la cucina Venezuelana di El Caminante e Las Bravas Street Food con la paella e le tapas spagnole.

Molto attesi sono anche i panini con polpo di Da Mama, lo gnocco fritto di Gnoko e gli hamburger di BBQ Valdichiana. E ancora la cucina gourmet emiliana Dal Parmigiano, gli arrosticini di Pappa’s e per i più piccini il pesce fritto del Pirata e gli hot dog di Pop Dog.

UNA BIRRA VARESINA PRONTA PER “STREGARE” IL MONDO DELLO STREET FOOD

Dalla collaborazione di BaVarese, gli organizzatori della festa della birra che ora è parte integrante della fiera di Varese e anche del festival dello street food, e dal giovane birrificio “50&50”condotto da Alberto Cataldo ed Elia Pina a Valle Olona nasce anche una proposta tutta varesina,che farà il tour degli street food festival: due birre artigianali varesine, che verranno presentate in anteprima proprio nell’Urban&lake street food festival.

Le due birre che disseteranno gli appassionati di street food avranno nomi tutti varesini: si chiameranno “Catasü” e “PurtaCà”.

L’ARTICOLO DI MALTO GRADIMENTO SULLE DUE BIRRE “DA STREET FOOD” VARESINE

Dopo l’inagurazione varesina, le due birre faranno tappa in ben 14 località, sia in zona (Gallarate, Busto, Ispra, Arona, Verbania…), sia nel resto d’Italia (Cesenatico, Modena, Fidenza per fare qualche esempio).

MUSICA DAL VIVO E DJ SET

Ci sarà anche molta musica dal vivo e Dj Set nelle serate, grazie alla collaborazione con Twiggy Varese e Madboys: si comincia subito venerdì 6 alle 20 con la band dal vivo del genere rockabilly The Goose Bumps. Alle 21.30 è la volta del dj set dall’anima “sixties” in compagnia di Lost&Found Sound system.

Sabato 7 aprile alle 18 ci sarà il sax live e dj set di LiquidS pirit by Charlie Yelverton e Fabrizio Peccerillo e alle 21.00 la indie night con Karmadrome.

Domenica 8 aprile, alle 18.00 live e dj set con RC Waves e alle 20.30 grande chiusura con la musica dal vivo di Sid Griffin.

TANTI EVENTI COLLATERALI

Oltre ai truck, alla silent disco, alla musica dei concerti e dei dj sets, ci saranno durante tutte le tre giornate esibizioni di artisti di strada, mentre nella serata di sabato 7 sfileranno le Ballerine Luminose.

Domenica 8 aprile la pista di skate di piazza Repubblica, ospiterà Game of Skate, contest di skateboard in collaborazione con l’ASD Rolling Maple di Varese. Per info e iscrizioni: rollingmaple@gmail.com. Per tutti gli altri giorni la pista è libera per prove ed allenamenti. Per i bambini, laboratori ed esibizioni di giocoleria, giochi e laboratori creativi, truccabimbi e tanto altro, in tutti i giorni di apertura.

INFORMAZIONI

Il programma completo

Dove: A Varese, in piazza della Repubblica

Orari:

Venerdì 6 aprile dalle 18.00 alle 24.00.

Sabato 7 aprile dalle 11.00 alle 24.00.

Domenica 8 aprile dalle 11.00 alle 23.00.

Maggiori informazioni alla pagina facebook