Torna il Premio Chiara Inediti: in giuria Adelia Brigo di VareseNews

Dopo la lunga esperienza del vicedirettore Michele Mancino, è Adelia Brigo di VareseNews una delle “new entries” nella giuria nel Premio Chiara Inediti 2018, il concorso degli Amici di Piero Chiara che dà a tutti la possibilità di veder pubblicato il proprio libro.

Per partecipare occorre aver compiuto almeno 25 anni e presentare una raccolta di racconti inediti (minimo 3, mai apparsi neppure su quotidiani / su riviste / sul web) in lingua italiana, per un totale di circa 160.000 battute, spazi inclusi.

Gli autori che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire il materiale entro e non oltre il 2 maggio 2018, all’Associazione Amici di Piero Chiara, Viale Belforte 45, 21100 Varese (orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00).

Toccherà poi alla giuria, nella quale siedono anche Andrea Fazioli, scrittore e giornalista, Elisabetta Bucciarelli, scrittrice, Elisa Polveroni, giornalista, e Federico Roncoroni, erede testamentario di Piero Chiara, scegliere la raccolta vincitrice e segnalare eventuali racconti meritevoli di menzione.

La raccolta vincitrice sarà stampata in 300 copie dalla Pietro Macchione Editore. All’autore spetteranno 25 copie gratuite dell’opera. Singoli racconti tratti dall’opera vincitrice e da quelle segnalate potranno essere pubblicati su giornali e riviste, cartacei e online. In caso di successive ristampe, editore e autore definiranno un apposito contratto. Non è inoltre da escludere la pubblicazione di un’antologia, qualora altri racconti di altri concorrenti fossero ritenuti di sufficiente qualità

La premiazione del Premio Chiara Inediti avverrà durante la Manifestazione Finale della XXX edizione del Premio Chiara, domenica 28 ottobre alle ore 17.00 presso la Sala Napoleonica delle Ville Ponti di Varese.

Tutti i dettagli sul bando sono disponibili a questa pagina: http://www.premiochiara.it/bandi-di-concorso/bandi-2018/premio-chiara-inediti-2018/