Torna “Strade da vivere”

Una giornata per il nostro ambiente e la salute di tutti. È “Strade da vivere”, l’oramai tradizionale appuntamento col territorio, per un giorno senza auto e inquinamento che si terrà domenica prossima a Cocquio Trevisago.

Le strade saranno chiuse domenica prossima, 8 aprile dalle 10.00 alle 18.00 e (in caso di maltempo l’evento sarà annullato, come accadde qualche settimana fa).

«A piedi, in bici, con il monopattino o qualunque mezzo di trasporto non a motore per divertirci su più di 2 km di strade senza traffico», promettono gli organizzatori.

COSA SI TROVERA’?

Ci saranno il Villaggio della salute, giochi, sport e caccia al tesoro mercatino etico, bio-ecologico e mercatino del riuso.

E ancora, stan informativi e conferenze su: alimentazione, sport e salute – medicina naturale; agricoltura naturale, ecologia e protezione dell’ambiente, bioarchitettura, energie rinnovabili, economia etica.

Si terrà una camminata ecologica da Piazza XXV Aprile alle ore 9.45 e 15.00

Punti di ristoro – Piazzale Comunale e Piazza XXV Aprile

Inoltre dalle ore 14:00.

Prima prova del 2° campionato F1P Valli del Verbano: una gara di auto a pedali che verrà ripetuta ad Azzio il 27 maggio, a Vergobbio 9 giugno, Orino 24 giugno, Casalzuigno 8 luglio – Caldana 2 settembre.