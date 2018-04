In trasferta a Seregno per tifare Varese

Scontro salvezza, domenica 15 aprile, in quel di Seregno: protagonista il giovane Varese di mister Tresoldi che nella delicata trasferta brianzola potrà contare sul tifo di tanti sostenitori.

Tra essi anche quelli che viaggeranno con il Club Passione Biancorossa, che anche questa volta è al lavoro per allestire un pullman. Il ritrovo è previsto per le 13,30 sul piazzale del “Franco Ossola”, mentre il fischio di inizio della partita è alle 15.

Il costo per il solo trasferimento in pullman è di 15 euro per i soci di Passione Biancorossa e di 20 euro per i non associati. I biglietti per assistere all’incontro di calcio potranno invece essere acquistati direttamente allo stadio del Seregno.

Per ulteriori informazioni e per prenotare il proprio posto è possibile contattare entro e non oltre venerdì 13 aprile i numeri 348-3584201 (Isacco) e 338-2584390 (Antonella).