Trasferte pericolose per Caronnese e Varesina

Terzultima di campionato per il Girone A di Serie D, nel quale Caronnese e Varesina sono ancora in corsa per i rispettivi obiettivi. La squadra di mister Aldo Monza farà visita all’insidioso Inveruno, trasferta a Carate Brianza invece per i ragazzi di Stefano Bettinelli.

INVERUNO – CARONNESE

A tre giornate dalla fine, le speranze della Caronnese non sono ancora finite. Il Gozzano è avanti 4 punti, sono 2 invece le lunghezze dal Como. La squadra di mister Aldo Monza non può quindi lasciare un centimetro e proverà a vincere anche a Inveruno. Non una gara facile contro i gialloblu milanesi, squadra super competitiva ma altalenante e che nelle ultime giornate ha rischiato di fermare il Como al “Sinigaglia”, ma anche di perdere in casa contro l’Arconatese. Corno e compagni sembrano in buona forma: sicuramente ci si aspetta una gara emozionante.

FOLGORE CARATESE – VARESINA

Dopo i pareggi con Varese e Olginatese, la Folgore Caratese sarà ancora impegnata contro una formazione in lotta per la salvezza. Spera di portare a casa punti la Varesina, che arriva dal 2-2 casalingo contro il Bra e che sta faticando a uscire dalla zona calda della classifica. Mister Bettinelli dovrà cercare di compattare il gruppo e provare a dare maggiore solidità alla difesa per riuscire a ritrovare una vittoria.