Trasparenza in consiglio comunale: le ultime novità

Più trasparenza e informazione ai cittadini per quanto riguarda le sedute del Consiglio comunale: le novità sono state volute dal presidente del Consiglio, Raffaele Fagioli.

«L’idea – spiega Fagioli – è partita dalla segnalazione di un cittadino, che ci ha chiesto di essere maggiormente informato su quanto accade in assise. E così abbiamo deciso di utilizzare qualcuno dei mezzi a nostra disposizione per mettere a conoscenza i saronnesi di quanto accade nelle sedute del Consiglio comunale».

Nel dettaglio la settimana successiva allo svolgimento del Consiglio sarà dedicato uno spazio sul settimanale dell’Amministrazione “Saronno Sette”, dove ci sarà un resoconto di tutte le votazioni che avranno luogo in Consiglio, con l’esito spiegato da una grafica chiara e leggibile.

Novità anche sul sito internet del Comune, dove nella sezione dedicata al Consiglio comunale sarà possibile accedere sia alle registrazioni audio che a quelle in streaming, che saranno in diretta su un’apposita pagina. «Nel prossimo futuro – aggiunge Fagioli – inseriremo anche dei brevi resoconti che descriveranno in maniera chiara e sintetica l’andamento delle sedute stesse».