Tre detenuti espulsi dall’Italia

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese nel corso degli ultimi giorni hanno dato esecuzione a tre provvedimenti di espulsione emanati a carico di altrettanti cittadini extracomunitari rintracciati in posizione irregolare sul Territorio Nazionale.

Nella giornata di giovedì 12, un cittadino montenegrino, con precedenti per reati in materia di stupefacenti e di immigrazione, detenuto presso la casa circondariale di Busto Arsizio, è stato espulso con un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria a titolo di misura alternativa alla detenzione; l’uomo è stato accompagnato dagli agenti alla frontiera aerea di Malpensa.

Al medesimo scalo aeroportuale, il martedì successivo, è stato accompagnato un cittadino marocchino, ancora una volta in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria a titolo di misura alternativa alla detenzione: l’uomo, recluso presso la casa circondariale di Varese, era gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Infine, nella giornata di venerdì scorso, gli agenti hanno accompagnato alla frontiera di Malpensa un cittadino romeno, detenuto presso la casa circondariale di Varese, già raggiunto da un provvedimento di espulsione del Prefetto di Milano.

L’uomo, con precedenti per danneggiamento – lesioni personali – disturbo alle persone e minaccia, all’atto della scarcerazione è stato prima accompagnato presso il Tribunale di Milano dove, dinanzi alla Sezione Specializzata, ha partecipato all’udienza di convalida del provvedimento prevista per i cittadini comunitari, e in seguito alla frontiera aerea.