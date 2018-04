Tre giornate alla fine del campionato, quale sorte per il Varese?

La sconfitta di Seregno è stata una botta pesante per il Varese, che si ritrova terzultimo in classifica e vede sempre più piccole le possibilità di salvezza diretta.

Un lumicino per la squadra di mister Paolo Tresoldi c’è ancora, l’aritmetica ancora non la condanna, ma non dipenderà solo dai risultati dei biancorossi: vincere tutte e tre le gare da qui al 6 maggio potrebbe non bastare.

Dopo la trentacinquesima giornata, la situazione in coda è questa: già retrocesse Derthona e Castellazzo, al momento sarebbero salve Arconatese (43 punti), Borgaro (42), Pavia, OltrepoVoghera e Olginatese (41). Si giocheranno i playout Seregno e Varesina (38 punti), Casale e Varese (36 punti). Le sfide playout saranno in gara secca sul campo della squadra meglio classificata; in caso di parità dopo i supplementari manterrà la categoria chi ha ottenuto un miglior piazzamento in graduatoria.

Il calendario potrebbe dare una mano al Varese. Domenica 22 aprile al “Franco Ossola” arriverà il già retrocesso Castellazzo. Sette giorni dopo, domenica 29 aprile, sempre a Masnago, arriverà un Chieri già sicuro dei playoff.

Infine, all’ultima di campionato del 6 maggio, ci sarà la sfida più delicata: a Venengono Superiore la Varesina del grande ex Stefano Bettinelli aspetterà con il coltello tra i denti i biancorossi per un’ultima giornata da dentro o fuori. O almeno così dovrebbe essere.

Intanto si aspettano ancora notizie dalla situazione societaria. La presenza di Sauro Catellani sugli spalti di Seregno potrebbe essere un mezzo segnale incoraggiante ma, ormai, di parole ne sono state sprecate troppe; ora si attendono i fatti.