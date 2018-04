A tre mesi dall’inaugurazione la stazione Fs è stata già vandalizzata

A pochi mesi dall’inaugurazione in pompa magna, avvenuta a gennaio di quest’anno, e per la quale sono stati spesi 6 milioni di euro, i vandali hanno già preso d’assalto i sottopassi, l’ascensore e i bagni della stazione Fs di Busto Arsizio. (qui l’articolo dell’inaugurazione)

Il nostro lettore Davide Stramare, utente della stazione, ha documentato quello che sta accadendo sotto i suoi occhi giorno dopo giorno. Nonostante l’importante investimento fatto per ridare dignità al luogo il degrado sta tornando ad attaccare l’edificio. Nei mesi scorsi anche il monumento a Enrico Dell’Acqua che veglia sulla piazza, era stato imbrattato con verinice spray.

Nel frattempo sono anche iniziati i lavori per la sistemazione dell’area ex-scalo merci da parte dell’amministrazione comunale per realizzare il posteggio per i pendolari.