Tre percorsi aperti a tutti: arriva la StraVarese

È un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questo 2018 è stato programmato per domenica prossima, 8 aprile. La “StraVarese”, manifestazione podistica “a passo libero” e aperta a tutti richiamerà al via dell’ippodromo tanti appassionati e si snoderà per le strade cittadine.

Quella di quest’anno sarà la 36a edizione (intitolata alla memoria di Aldo Zucchi) e servirà a festeggiare una ricorrenza speciale, i quarant’anni di attività del Gruppo Sportivo Marciatori Varese, società cittadina nata nel 1978. Anche per questo alle “Bettole”, in occasione della manifestazione, sarà allestita una mostra fotografica dedicata all’attività del gruppo.

La StraVarese si articolerà su tre diversi percorsi: dal breve di 6 chilometri all’intermedio di 12 fino al tracciato lungo da 18 chilometri. Le partenze saranno date (all’ippodromo) tra le 8,30 e le 9,30 e il percorso rimarrà presidiato fino alle ore 12. La manifestazione è organizzata in collaborazione con la parrocchia “San Giovanni Battista” di Avigno e fa pare di diversi circuiti quali il Concorso Nazionale Fiasp, il Piede Alato, gli Internazionali IVV e il challenge “La mia provincia”.