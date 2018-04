Tre sfide Italia-Giappone: la prima si gioca a Busto

Triplice appuntamento con la grande pallavolo internazionale in Lombardia: nell’ambito della preparazione alla Volleyball Nations League, la nazionale seniores femminile (in questi giorni al lavoro al Centro Pavesi FIPAV di Milano) sosterrà tre incontri amichevoli contro il Giappone.

Al collegiale di preparazione in vista della Volleyball Nations League, il c.t. Davide Mazzanti ha convocato 20 atlete tra cui quattro giocatrici della Unet E-Work Busto Arsizio: si tratta di Beatrice Berti, Alexandra Botezat, Alessia Orro e Ilaria Sprito. Berti (foto in alto) tra l’altro ha appena firmato il prolungamento del contratto con la UYBA: resterà infatti in biancorosso fino al 2020, un anno in più rispetto all’accordo in essere che era stato “inchiostrato” sino al 2019.



Nel gruppo dell’Italia anche l’albizzatese Lucia Bosetti (Savino Del Bene Scandicci) e Alice Degradi della Sab Volley Legnano.

La pattuglia azzurra è quindi formata da Carlotta Cambi, Rossella Olivotto (Pesaro), Chiara De Bortoli, Sara Fahr, Marina Lubian, Silvia Nwakalor, Elena Pietrini (Club Italia), Isabella Di Iulio (Scandicci), Anastasia Guerra (Casalmaggiore), Ofelia Malinov, Myriam Sylla (Bergamo), Camilla Mingardi (Modena), Serena Ortolani (Monza), Beatrice Parrocchiale (Firenze).

Il primo test match tra azzurre e nipponiche si disputerà lunedì 7 maggio alle 20 al PalaYamamay di Busto Arsizio e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione. La seconda amichevole andrà in scena il giorno successivo, martedì 8 maggio, sempre alle 20, al Centro Pavesi di Milano in via De Lemene 3.

L’ultima sfida si svolgerà infine giovedì 20 maggio alle 20 a Brescia, presso il Centro Sportivo San Filippo in via Bazoli 6/10.

INFO BIGLIETTI

7 maggio Italia-Giappone ore 20 (PalaYamamay): biglietti 5 euro; promo abbonati UYBA 3 euro; ingresso gratuito per gli Under 18.

8 maggio Italia-Giappone ore 20 (Centro Pavesi FIPAV): biglietti 5 euro; ingresso gratuito per gli Under 18.

10 maggio Italia-Giappone ore 20 (Centro Sportivo San Filippo): biglietti 10 euro; ingresso gratuito per gli Under 12. I tagliandi per questa gara sono disponibili online sulla piattaforma Eventbrite:

Per ogni ulteriore informazione è possibile chiamare il numero 02-66105997 o scrivere all’indirizzo lombardia@federvolley.it.