Tremila spettatori al Ciglione per la prima gara del 2018

Circa 200 piloti arrivati da tutta la regione si sono confrontati sul rinnovato tracciato del Ciglione di Malpensa nella giornata di Pasquetta, interamente votata al motocross.

Le gare organizzate nell’impianto gallaratese erano valide per le diverse categorie del campionato regionale organizzato da Federmoto Lombardia. Cinque le classi di gara – Mx1 450, Mx2 250, Over 40, 48 e 56 – alla quale si è aggiunta la nuova Top Class nella quale i piloti Elite (quasi tutti professionisti) hanno gareggiato insieme ai migliori 24 “colleghi” di Mx1 e Mx2 in due prove altamente spettacolari. In questo confronto si sono registrati i successi di Davide Bonini (Mx1) e Paolo Lugana (Mx2). Bonini, 21enne di Ranco, era anche tra i più attesi perché è cresciuto proprio al Ciglione e ora è abitualmente schierato al via del Mondiale cross.

Tra i piloti più in vista davanti al grande pubblico del Ciglione (ben 3mila presenze intorno alla pista) anche tanti esponenti del cross varesotto: da Angelo Maggi di Tradate, a Davide Cislaghi di Castellanza, da Ivano Ferrari di Varese a Maurizio Diotto di Morazzone. In gara anche il manager della Honda “dakariana”, Martino Bianchi per i colori del Motoclub Schianno. Ottime prestazioni per Simone Rossi e Michele Tagliaferri del Motoclub Somma Lombardo mentre anche il “Cairatese” ha messo in luce diversi talenti.

La gara del Lunedì dell’Angelo, valida come detto per la serie regionale, ha aperto la stagione agonistica al Ciglione dove intanto si è già iniziato a pensare al secondo appuntamento. Quello del 14 e 15 aprile, quando 240 atleti si confronteranno nel Tricolore per moto d’epoca. La pista gestita dal Motoclub MV Gallarate sarà quindi di nuovo presa d’assalto dagli appassionati delle due ruote artigliate.