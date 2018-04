Treni, cancellazioni sulla Chiasso-Milano e sulla Saronno-Albairate

In molti stanno facendo il ponte del primo maggio, ma tante sono le persone che puntualmente si recano al lavoro utilizzando il treno. Per questo nella mattinata di oggi, lunedì 30 aprile segnaliamo un paio di situazioni di criticità come riporta la pagina “Circolazione in tempo reale” di Trenord.

SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

Il treno 24109 (SARONNO 06:35 – ALBAIRATE 08:22) oggi non sarà effettuato.

Oggi i seguenti treni non saranno effettuati:

Il treno 24106 (ALBAIRATE 06:08 – SARONNO 07:54)

Il treno 24115 (SARONNO 08:05 – ALBAIRATE 09:52)

Il treno 24122 (SEREGNO 11:31 – SARONNO 11:54)

Il treno 24131 (SARONNO 12:05 – ALBAIRATE 13:52)

CHIASSO-COMO-MONZA-MILANO

Il treno 25024 (MILANO PORTA GARIBALDI 07:39 – COMO S.GIOVANNI 08:38) oggi non sarà effettuato.

Il treno 25023 (CHIASSO 06:47 – MILANO PORTA GARIBALDI 07:54) oggi non sarà effettuato.

Il treno 25021 (COMO S.GIOVANNI 06:22 – MILANO PORTA GARIBALDI 07:21) oggi non sarà effettuato.