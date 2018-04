Treni, ritardi a catena

Lunedì in salita per i viaggiatori di Trenord. Su diverse direttrici si è patito il ritardo fino ad una ventina di minuti, e già in prima mattina, per un problema ad un convoglio che ha generato ripercussioni a catena anche su altre linee. La situazione è consultabile sulla pagina “circolazione in tempo reale”

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

Il treno 23004 (TREVIGLIO 05:40 – VARESE 07:47) viaggia con 18 minuti di ritardo, perché è stato necessario prolungare la sosta tecnica del treno nella stazione di partenza.

SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

Il treno 24110 (ALBAIRATE 07:08 – SARONNO 08:54) oggi partirà dalla stazione di MILANO S.CRISTOFORO alle ore 07:31, per le conseguenze di un guasto al treno che ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria in sede di deposito.

I viaggiatori da ALBAIRATE possono prendere il treno 24112 (ALBAIRATE 07:38 – SARONNO 09:24).

CHIASSO-COMO-MONZA-MILANO

Il treno 25201 (CHIASSO 06:28 – MILANO CENTRALE 07:20) è partito e viaggia con 12 minuti di ritardo, perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno.

Il treno 25223 (CHIASSO 06:47 – RHO 08:17) è previsto in partenza con circa 10 minuti di ritardo perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno, in sede di deposito.

TREVIGLIO-MILANO-VARESE

Il treno 23004 (TREVIGLIO 05:40 – VARESE 07:47) viaggia con 18 minuti di ritardo, perchè è stato necessario prolungare la sosta tecnica del treno nella stazione di partenza.

MALPENSA-MILANO C.LE

Il treno 24910 (MILANO CENTRALE 06:25 – MALPENSA AEROPORTO T2 07:22) viaggia con 13 minuti di ritardo per le ripercussioni, sulla circolazione ferroviaria, del ritardo di altri treni della direttrice.

Il treno 24915 (MALPENSA AEROPORTO T2 07:07 – MILANO CENTRALE 08:05) oggi partirà dalla stazione di MILANO BOVISA alle ore 07:49, per le conseguenze di un guasto al treno che ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria in sede di deposito.

I viaggiatori da MALPENSA AEROPORTO T2 possono prendere il treno 318 (MALPENSA AEROPORTO T2 07:20 – MILANO CADORNA 08:03).