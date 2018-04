Trenord approva il bilancio 2017 con 203 milioni di viaggiatori trasportati

L’assemblea degli azionisti di Trenord ha approvato il bilancio di esercizio 2017. Un documento incentrato sugli aspetti economici ma che fa riferimento a dati utili anche a chi usufruisce del servizio di trasporto.

A partire dal numero di passeggeri trasportati che dai dati dell’azienda ammontano nel 2017 a 203milioni di viaggiatori per un totale di 756.274 treni circolati in totale.

I numeri del 2017 fotografano una crescita dei Ricavi Operativi (che passano da 766 milioni a 804 milioni di euro) con un incremento del 5,0%. Nel 2017 i ricavi da traffico sono cresciuti di 15,9 milioni di euro rispetto al 2016. L’incremento deriva principalmente dalla crescita del segmento aeroportuale (Malpensa Express) e dall’attività di antievasione.

I ricavi da traffico garantiscono la copertura del 45% dei costi operativi, pur in assenza della ‘leva prezzo’: nessun aumento tariffario è intercorso negli ultimi tre anni.

“L’esercizio 2017 ha avuto un risultato netto complessivo di 10,5 milioni di euro con un incremento di oltre il 14%rispetto al risultato 2016 – ha commentato la Presidente di Trenord, Barbara Morgante -. È stato avviato quindi un percorso che potrà consentire all’azienda di aumentare la qualità offerta ai propri Clienti”.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 77,5 milioni di euro con un incremento di circa il 2% rispetto all’esercizio precedente. La posizione finanziaria netta è migliorata, attestandosi a 60 milioni di euro.

(valori in migliaia di euro) 2017 2016 Variazione 2017 – 2016 Ricavi operativi 804.319 766.199 5,0% EBITDA 77.548 76.185 1,8% Risultato netto 10.522 9.196 14,4%

“I buoni risultati economico-finanziari raggiunti nel 2017 e nei 2 anni precedenti sono tanto importanti quanto indispensabili per sostenere l’ambizioso Piano al 2020 -ha affermato Cinzia Farisè, Amministratore Delegato di Trenord -, che prevedeoltre 600 milioni di euro complessivi di investimenti, di cui 415 milioni per il revamping della flotta vetusta”.

I numeri sui Clienti

Nell’ultimo anno Trenord ha toccato il record di passeggeri trasportati, raggiungendo 755mila Clienti nei giorni feriali(+2,8% rispetto all’anno precedente), 390mila il sabato (+3,2%) e 281mila nei festivi (+4,1%). Complessivamente Trenord ha trasportato 203milioni di viaggiatori.

Rispetto all’anno eccezionale di Expo la crescita della domanda, nei giorni feriali e nei festivi, è stata del 6%. Nel 2010 i Clienti erano 632mila. Nel 2017, in 7 anni, sono state 120mila le persone trasportate in più ogni giorno. Oggi, solo il 50% dei Clienti trasportati è rappresentato dal segmento ‘commuting’.

Gli investimenti previsti

Il 40% della flotta di Trenord ha più di 35 anni. A luglio del 2017 Regione Lombardia ha adottato interamente il piano di Trenord per un ammontare di investimenti pari a 1,6MD di euro, finalizzati all’acquisto di 161 nuovi treni: 100 ad alta capacità, 31 a media capacità e 30 diesel per le linee non elettrificate.

A seguito di tale adozione, nell’ottobre del 2017 Trenord ha approvato un Piano Investimenti al 2020,comprensivo di revamping e di ammodernamento della flotta più vetusta per un ammontare complessivo di 415milioni di euro in tre anni.