Trenord: “l’83% dei clienti è soddisfatto del nostro servizio”

“L’83% dei clienti Trenord si dichiara soddisfatto del servizio offerto“. Il dato è stato reso noto dall’azienda nel documento di approvazione del bilancio di esercizio 2017.

Leggi anche Milano - Trenord approva il bilancio 2017 con 203 milioni di viaggiatori trasportati

A dispetto delle tante proteste che quotidianamente esternano i pendolari sul servizio ferroviario la “customer experience” effettuata da Trenord fotografa una realtà diversa con il 3,1% di viaggiatori soddisfatti in più rispetto al 2016. (Nda: Abbiamo chiesto all’azienda maggiori dettagli su questa rilevazione)

Nei dati forniti all’interno del bilancio Trenord per il 2017 è scritto che è stato raggiunto il record dei treni circolati, 756.274 in totale, e che pur a fronte del caldo torrido che ha contraddistinto l’estate 2017 mettendo a dura prova la flotta più vetusta, il ritardo medio ponderato per passeggero è sceso da 4,1 a 3,7 minuti e le soppressioni sono calate del 5%.

Sempre all’interno della customer experience aziendale è rilevato che il cliente Trenord sceglie il treno prima di tutto per comodità (il 52%), per evitare il traffico (il 32 %) e i problemi di parcheggio (26%). Il 70% dei Clienti dichiara di scegliere il treno per ‘recuperare tempo’ a disposizione.