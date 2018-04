Tresoldi: «Una sconfitta che conta tanto»

Sconfitta pesante a Seregno per il Varese. La faccia tesa di mister Paolo Tresoldi esprime tutta la delusione di questo inciampo: «Anche nel primo tempo potevamo fare di più: abbiamo avuto qualche occasione per raddoppiare e non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo non siamo riusciti ad andare ad accorciarli alti e abbiamo sofferto. I cambi: l’idea era quella di alzare un po’ la pressione, in realtà non siamo riusciti a rimanere alti e il secondo tempo ci siamo abbassati non riuscendo a tenerli lontani dalla nostra porta. La loro cattiveria ha deciso la gara. Questa sconfitta conta tanto, lo sapevamo dall’inizio di questa sfida e purtroppo è andata male. Oggi non siamo stati in grado di fare una prestazione di livello. Gli episodi non ci stanno favorendo, ma non cerchiamo alibi da questo punto di vista».

Un gol purtroppo inutile per Andrea Battistello: «Con la mia rete si sperava in una gara diversa. C’è molto rammarico per questa sconfitta ma non ci resta che pensare subito alla prossima partita. Forse dobbiamo essere più bravi a sfruttare le occasioni che creiamo. Raddoppiare oggi sarebbe stato determinante. Pesa tanto questa sconfitta perché era uno scontro diretto e purtroppo è andato male. Sinceramente noi ci mettiamo tutto l’impegno possibile e questo credo che i tifosi lo capiscano».