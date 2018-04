Tresoldi: «Servivano i tre punti. Vittoria di maturità»

Il Varese torna a sorridere al “Franco Ossola” superando 2-0 il Castellazzo. In sala stampa mister Paolo Tresoldi analizza la gara sottolineando l’importanza del risultato: «La responsabilità di dover vincere non ha fatto sì che fosse una bella partita, ma dovevamo portare a casa la piena posta e l’abbiamo fatto. Oggi mi piace vederla come una vittoria di maturità. Tutti i giocatori sono utili alla causa, Pedrabissi si è fatto tornare pronto. In tanti hanno fatto una gara di sacrificio, anche perché la settimana non era stata facile per diversi ragazzi. Non cambia tanto la storia in classifica, è ancora tutto aperto. Cerchiamo di vincere le due gare che ci mancano e poi facciamo i calcoli. Quando si sente l’urlo del pubblico è surreale, non da serie D; i nostri tifosi sono da dieci in classifica».

Il mister del Castellazzo Alberto Merlo non è contento della primo tempo della sua squadra: «Il Varese aveva sicuramente più motivazioni, le nostre erano quelle di giocare in questo splendido stadio. Abbiamo fatto una brutta prima frazione, mentre nella ripresa noi abbiamo fatto meglio, anche perché il Varese si è un po’ fermato. Avremmo meritato almeno il gol, ma sono contento della nostra reazione».

Thomas Pedrabisssi ha siglato il primo gol del Varese : «Il gol è arrivato dal lavoro in settimana. Sono contento della rete, ma anche della vittoria, che ci dà fiducia per settimana prossima. Io cerco sempre di dare tutti in allenamento e farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa e oggi ho risposto positivamente. Davanti siamo in tanti, ma questi sono problemi del mister. Spero di continuare così. Oggi magari abbiamo fatto meno bene, ma abbiamo trovato il gol. Ora ci prepariamo per la prossima partita che sarà fondamentale. Siamo sul pezzo, vogliamo raggiungere l’obiettivo e portare a casa le prossime due partite».