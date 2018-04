Tresoldi: “Teniamoci stretto questo secondo tempo”

Stanco? Forse sì, ma anche volenteroso e il secondo tempo è lo specchio di questo Varese. Parole che non virgolettiamo ma che sono il sunto dell’opinione di mister Paolo Tresoldi dopo il pareggio interno contro il Chieri.

«Nel primo tempo – ammette il giovane allenatore del Varese – ci hanno messo in difficoltà: ci aspettavamo un altro sistema di gioco e c’è voluto tempo per sistemare le cose; nel frattempo abbiamo fatto prendere troppo campo al Chieri e così siamo spesso arrivati in ritardo. Poi però abbiamo messo in ordine la fase difensiva e ne è uscito un secondo tempo più equilibrato. A inizio ripresa siamo partiti bene ma poi è arrivato il loro gol: a quel punto c’è stata una buona reazione della mia squadra. Sicuramente un po’ di stanchezza c’è, ma in questo momento della stagione questo vale per tutti, non solo per il Varese. Il nostro secondo tempo mi fa pensare però che non sia un problema: piuttosto è stato il primo tempo negativo».

Tra le mosse che hanno permesso di rimontare lo svantaggio c’è stato l’inserimento di Filomeno: «Non avevo dubbi sul fatto che Filomeno ha qualità, so quello che può dare. Il suo problema è la lunga inattività passata: va sfruttato per i minuti che può dare». Tresoldi risponde anche su Ba, che forse avrebbe potuto far saltare il banco con le sue sgroppate ma è rimasto in panchina. «Io credo nel lavoro settimanale, Fabien arriva da un infortunio alla schiena e forse in quel momento non ha l’esplosività necessaria che poi è la sua arma migliore. In campo c’erano alcuni equilibri difficili da toccare: mi tengo questo secondo tempo contro un Chieri di ottimo livello. In questo momento servono giocatori che stanno bene».

All’orizzonte il derbyno con la Varesina che può addirittura valere la salvezza matematica. «I playout non sono ancora certi: noi dobbiamo vincere con la Varesina, poi guardiamo agli altri. Oggi il Chieri ha giustamente giocato qui per vincere, credo che anche nell’ultima giornata le squadre da playoff facciano lo stesso con quelle pericolanti».

Sul fronte piemontese, mister Manzo spiega così la gara: «Bizzi ha tenuto in piedi il Varese con le parate su Pautassi, Benedetto prima e su Foglia nel secondo tempo. Tre prodezze che hanno tenuto aperta la partita. Detto questo però il Varese ha avuto un buon momento prima e dopo il suo gol ed è rientrato in gara; nel finale abbiamo cambiato qualcosa dal punto di vista tattico, ricreato qualche buona azione e secondo me c’era un rigore nettissimo sul fallo di mano di Ferri. Nel pugilato avrebbe vinto il Chieri, però la mia squadra non ha avuto la forza di chiudere i conti: il Varese è un leone ferito, avremmo dovuto finirlo nei nostri momenti positivi».

Infine tocca a Nicolò Palazzolo, giunto con quella di oggi a 12 reti in campionato e purtroppo squalificato per il match con la Varesina: «Ero in diffida da alcune partite, purtroppo ho commesso un fallo che potevo evitare e ho preso il giallo. Spiace saltare una partita così importante, andrò in tribuna a Venegono per stare vicino ai miei compagni. Oggi – prosegue – servivano i tre punti perché c’erano scontri diretti in zona salvezza. Il primo tempo abbiamo faticato perché loro muovevano bene la palla e noi ci aspettavamo cose diverse da parte del Chieri, poi abbiamo sistemato le cose e a fine primo tempo la gara sembrava diventare favorevole a noi. Il loro gol ci ha tagliato un po’ le gambe ma abbiamo reagito: sinceramente io pensavo che avremmo provato a trovare anche il 2-1 ma ci sono un po’ mancate le forze. Ci giocheremo tutto con la Varesina».