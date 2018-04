“Troppe buche nelle strade, aspettiamo l’incidente?”

Pubblichiamo la nota a firma di Gianni Lucchina a nome del gruppo di minoranza

Ci risiamo ancora una volta: lo scarica barile tra i due Enti mette a rischio la sicurezza dei cittadini.

La situazione della viabilità vicino alle scuole superiori E. Stain, in particolare dove si fermano gli autobus per gli studenti, è una mulattiera, di più ci sono buche profonde oltre 20 centimetri.

Cosa aspettiamo ad intervenire che qualche persona, in particolare i ragazzi che utilizzano le moto e i motorini per recarsi a scuola, si facciano male.

La sicurezza dei nostri cittadini vale forse di più di due badilate di catrame.

Tra Comune e Provincia prosegue un atteggiamento di scarica barile, il primo sostiene che quel tratto è di competenza della Provincia il secondo insiste che è vigente una accordo che accolla al Comune la manutenzione ordinaria.

Io non so dove sta la ragione so solo che quelle voragini sono pericolose per la sicurezza dei cittadini, in particolare degli studenti.

Chiedo un immediato intervento che ponga fine a questo scempio, poi si accordino Comune e Provincia.

Il fatto che quel tratto sia di competenza della Provincia non esonera il Comune dalla responsabilità, ricordo che questa strada è sul territorio di Gavirate.

Il Sindaco ha il dovere di intervenire o di imporsi affinchè gli Enti preposti intervengono con la massima celerità, al costo di presidiare gli uffici della Provincia.

Perseverare nello scarica barile non aiuterà certo trovare soluzione al problema, che ricordo non è la prima volta che si presenta.

Il Sindaco deve pretendere l’intervento della Provincia e in presenza di un ulteriore ritardo, anticipi i lavori e poi apra un contenzioso con l’Amministrazione Provinciale.

Ritengo che la Polizia Locale o addirittura i Carabinieri possano valutare la pericolosità di questo tratto di strada ed assumere tutte le opportune iniziative per la messa in sicurezza della strada stessa.

Basta con la caccia alle streghe ma si intervenga subito con celerità, i soldi si trovano la sicurezza dei cittadini e dei nostri ragazzi vale molto più delle questioni di principio.

Per il gruppo Consiliare Per Gavirate Groppello, Oltrona e Voltorre

Il Capo gruppo Gianni Lucchina