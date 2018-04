Ecco come trovare i biglietti per la serata del Baff con Ligabue

La serata inaugurale della XVI edizione del BA Film Festival si avvicina. Sabato 5 maggio sarà uno dei momenti più attesi della manifestazione con la prima serata con il cantante e regista Luciano Ligabue che alle 21 al teatro Sociale si soffermerà sulla sua esperienza nel mondo del cinema a 20 anni dal suo primo film Radiofreccia.

Si tratta naturalmente di un appuntamento attesissimo che l’Amministrazione comunale e il BA Film Festival hanno deciso di regolamentare con attenzione.

Saranno due le modalità per poter avere i biglietti d’ingresso (comunque gratuito): il 23 e il 26 aprile dalle 9 alle 14 e dalle 16.30 alle 18.30 i tagliandi saranno distribuiti ai cittadini in un numero massimo di due a testa nella sala riunioni del palazzo municipale; dal 26 sarà possibile richiedere i biglietti on line sulla piattaforma Eventbrite.

Sui biglietti sarà specificato che chi non arriverà in sala entro le 20.30 non avrà il posto garantito. Chi non riuscirà ad avere il biglietto non dovrà comunque rinunciare ad assistere alla serata: tutto quanto accadrà in sala sarà trasmesso su grande schermo in piazza Plebiscito.