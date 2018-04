Trovato l’uomo allontanatosi da casa

È stato trovato fuori provincia l’uomo allontanatosi dalla propria abitazione nella giornata di giovedì 26 aprile. Sta bene ed è in buone condizioni.

Le forze impegnate nelle ricerche hanno notato una persona il cui identikit corrispondeva a quello diramato nelle prime ore di giovedì.

Appiano Gentile è il paese dove è avvenuto il ritrovamento che ha visto schierati volontari della protezione civile, e tutto l’apparato pubblico per emergenze di questo tipo, coordinate dai vigili del fuoco che in giornata avevano schierato persino i subacquei per scandagliare alcuni laghetti della zona.

Ma niente, dell’uomo, anche per tutto venerdì, nessuna traccia.

Così è andata la giornata fino alla svolta, attorno alle 18.30 quando la buona notizia è stata data ai famigliari.

Il figlio dello scomparso aveva diramato da poco una foto del padre sulla sua pagina facebook.

Ora l’allarme è rientrato e la persona sta bene. Non si conoscono le cause di questo allontanamento, ma sembra che l’uomo fosse a casa di un parente.