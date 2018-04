Truzzi Volanti e pizze gourmet, la festa dell’asilo è servita

Servirà a finanziare le necessità dell’asilo infantile macchi Zonda l’evento “salti solidali” organizzato dagli amici dell’asilo, all’oratorio di Biumo Inferiore.

Un evento che durerà un pomeriggio, domenica 22 aprile 2018, ma sarà denso di eventi belli e golosi: alle 12 ci sarà infatti l’apertura del banco gastronomico, che sarà proprio particolare: curato dalla famosa pizzeria Piedigrotta, avrà un menù fuori dal comune. Alle 14 ci sarà musica live, a cura degli allievi della scuola di musica Bips.

Alle 14.30, uno dei piatti forti del programma: lo spettacolo acrobatico dei Truzzi Volanti, l’amatissimo gruppo di ginnastica artistica che da anni stupisce e fa sorridere grandi e piccini, in provincia e oltre. Alle 15,30 ancora un po’ di musica, senza dimenticare le prelibatezze “da merenda” previste nel menù.

UN MENU GOURMET E GOLOSO PER LA FESTA DELL’ASILO

Il menù, curato dalla pizzeria Piedigrotta in collaborazione con le pasticcerie Maculan e Brenna, è a base di “toast di pizza gourmet” (con scamorza artigianale di andria e cotto di Locorotondo), panino gourmet (al pane di riso venere, salmone selvaggio, spinacino e maionese di pomodoro), burrata artigianale con pomodorini e rucola su piatto di pane, la classica pizza margherita e le patatine., con le speciali salse della Piedigrotta E per chi ama il dolce, uno spiedino di frittelle della pasticceria maculan, o il gelato della pasticceria Brenna. Non mancherà il caffè, fornito sempre dalla pasticceria Brenna.