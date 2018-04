Tutta la verità sul ragno violino

“Aiuto, il ragno violino”: puntualmente torna alla ribalta sui mezzi stampa questo artropode, facciamo nuovamente chiarezza. Ci aiuta un post pubbliocato su facebook da Marco Colombo, Naturalista, esperto di fauna locale e divulgatore scientifico.

1) Il nome “ragno violino” si riferisce al genere Loxosceles presente con diverse specie in giro per il mondo, e deriva da una macchia che ricorda vagamente lo strumento musicale e che può essere presente nella zona cefalica

2) mentre le specie americane possono arrecare danni gravissimi con il proprio morso, quella europea (Loxosceles rufescens) ha una casistica medica molto più limitata. Occorre distinguere tra rischio (=probabilità di essere morsi) e pericolosità (=effetti oggettivi del veleno). Con il nostro ragno violino abbiamo un rischio bassissimo in quanto è specie parecchio diffusa nelle zone mediterranee e recentemente, grazie agli impianti di riscaldamento, anche al nord, spesso sinantropa (=vive nelle case), e però i casi di morso sono molto rari. Dal punto di vista della pericolosità, il morso può avere un decorso più o meno lungo con necrosi localizzate ma in pochi casi il veleno citotossico può creare effetti sistemici con danni agli organi vitali (es.fegato)

3) è stato verificato che la necrosi può essere causata anche dall’infezione batterica successiva più che dal veleno in sè

4) esiste un solo caso accertato in Europa di decesso per morso da ragno violino, una donna calabrese nel 2015. Si è trattato di un morso non curato per tempo ed è possibile ci fosse una predisposizione nel quadro clinico del malcapitato

5) il ragno violino è localmente comune e ho potuto osservarlo diverse volte, in particolare sotto le pietre nelle zone di macchia mediterranea; non mostra mai un comportamento aggressivo ed evidentemente morde solo se messo alle strette. Per questo motivo, qualora si verificasse la presenza della specie nella propria abitazione, è bene controllare sempre vestiti e lenzuola per evitare rimanga schiacciato tra il tessuto e la pelle

6) la casistica mostra chiaramente come i mezzi stampa tendano ad enfatizzare una problematica tutto sommato limitata seppur appariscente nei suoi dettagli. Accade periodicamente con vipere, squali, orsi ed altri animali

7) non bisogna sminuire il potenziale del ragno violino, anche per rispetto delle persone che hanno avuto esperienze spiacevoli, ma non bisogna nemmeno esagerare nel sottolineare eventi che è difficilissimo accadano e che instillano terrore psicologico nell’utente medio

NOTA: ricordate la differenza tra velenoso (cioè possessore di veleno, e questa condizione è ascrivibile a tutti i ragni italiani eccezion fatta per gli Uloboridae che sono sprovvisti di ghiandole velenifere), e pericoloso (cioè con un veleno che abbia effetti di rilievo sull’uomo, e questa condizione é ascrivibile a tre sole specie in Italia ovvero Latrodectus tredecimguttatus, Loxosceles rufescens, Cheiracanthium punctorium)