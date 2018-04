Tutti gli appuntamenti 2018 con la S.C. Alfredo Binda

Sono otto gli appuntamenti organizzati, nel 2018, dalla Società Ciclistica Alfredo Binda di Varese, il sodalizio famoso soprattutto per l’organizzazione della Tre Valli Varesine per corridori professionisti che quest’anni vedrà la disputa della 98a edizione.

Il programma della “Binda” comprende appuntamenti aperti a tante diverse categorie, sparse in diverse località della provincia. A seguire il dettaglio.

Domenica 29 aprile

42a Piccola Tre Valli Varesine (Cat. Allievi – Bisuschio)

Storica gara giovanile inserita anche nel Giro della Provincia. Partenza e arrivo a Bisuschio, i quasi 100 corridori transiteranno anche da Cuasso, Porto Ceresio e Besano per un totale di 50 chilometri.

Domenica 20 maggio

1° Trofeo Comune di Besozzo (Cat. Giovanissimi – Besozzo)

Neonata prova aperta alla categoria di base, quella dei giovanissimi, bambini suddivisi in diverse fasce di età.

13a Cicloscalata Internazionale (Brusimpiano-Ardena)

Appuntamento di richiamo per gli appassionati e aperta a tutti: folta la partecipazione anche dalla vicina Svizzera. Ricavato in beneficenza. In collaborazione con gli “Amici del Cuvignone”.

Domenica 27 maggio

Cronoscalata Campo dei Fiori – Memorial Allegro (Varese)

Altra novità del panorama “bindiano”: si parte dal piazzale della Funicolare e si arriva in cima alla strada del Campo dei Fiori. Ricavato benefico per una borsa di studio al classico “Cairoli”.

Giovedì 30 agosto – domenica 2 settembre

Campionato del Mondo UCI di Gran Fondo

Vero e proprio mondiale per le categorie amatoriali e master. Previste diverse prove: cronometro individuale, cronosquadre e gara in linea. Attesi 3.500 corridori, la gran parte dall’estero. L’evento sarà affiancato da numerose attività collaterali.

Sabato 6 e domenica 7 ottobre

3a Gran Fondo Tre Valli Varesine

Terza edizione per la Gran Fondo per amatori che anticipa la Tre Valli dei “pro”: in calendario la cronometro al sabato e la prova in linea (due i percorsi previsti) alla domenica. Attese fino a 4mila persone partecipanti.

Martedì 9 ottobre

98a Tre Valli Varesine (Professionisti – Saronno-Varese)

La gara valida per l’UCI Europe Tour scatterà da Saronno per concludersi a Varese. Attesi diversi grandi nomi del ciclismo attuale, anche in vista del successivo Giro di Lombardia. La gara richiama ogni anno migliaia di tifosi e ha nell’albo d’oro alcuni dei più grandi corridori di ogni epoca.

Domenica 2 dicembre

Gimkana natalizia (Cat. Giovanissimi)

Chiusura di nuovo dedciata api piccoli in vista delle festività natalizie.