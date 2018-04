Ubi Banca: dividendo di 0,11 euro

L’assemblea degli azionisti di Ubi Banca ha deliberato con il voto favorevole del 99,89% del capitale presente la proposta di un dividendo di 0,11 euro. Il dividendo sarà pagato su 1.141.300.266 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio, pari a un monte dividendi di massimi 125,5 milioni di euro e sarà messo in pagamento con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 21, 22 e 23 maggio 2018, contro stacco della cedola n. 21.