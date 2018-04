Ubi Banca emette il suo primo bond senior non preferred

Si chiamano bond senior non preferred e appartengono a una nuova categoria di titoli di debito introdotta sulla base alla direttiva europea sulla risoluzione delle crisi bancarie. Sperimentate già da un paio d’anni in Francia, Spagna e Belgio, nel nostro Paese queste obbligazioni sono state regolamentate per la prima volta nella legge di Bilancio 2018. La prima emissione in Italia risale all’11 gennaio scorso ed è stata fatta da Unicredit che ha immesso sul mercato i primi 1,5 miliardi di euro di bond senior non preferred a 5 anni.

Anche Ubi Banca il 5 aprile ha fatto la sua prima emissione obbligazionaria di questo tipo per un ammontare di 500 milioni di euro. Si tratta di un’emissione benchmark a 5 anni a tasso fisso. La risposta dei mercati è stata positiva: la banca ha infatti ricevuto ordini da 130 investitori, per un totale di 1 miliardo di euro. Per il 50% la sottoscrizione è avvenuta da parte di investitori italiani e per il restante 50% da investitori esteri, con forte presenza di francesi (21%) seguiti da tedeschi e austriaci (10%), UK (7%), spagnoli (7%), svizzeri (4%) e altri (1%). Ha prevalso naturalmente la sottoscrizione da parte di fondi d’investimento e private bankers (62%), seguita da quella di banche (26%) e da quella di assicurazioni e fondi pensione (12%).

La data di regolamento sarà il 12 aprile 2018. La data di scadenza è fissata al 12 aprile 2023. Gli intermediari incaricati della distribuzione del titolo sono: Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Santander.

CHE COSA SONO I BOND SENIOR NON PREFERRED

Si tratta di titoli obbligazionari con durata contrattuale di almeno un anno, che non possono essere derivati, né incorporare una componente derivata e che, nella gerarchia del passivo, sono di rango inferiore agli altri crediti chirografari, cioè non assistiti da alcun tipo di garanzia reale (pegno e ipoteca) o personale (fideiussione, anticresi), e superiore alle obbligazioni subordinate. Questi strumenti possono essere collocati solo presso gli investitori qualificati, per tutelare i risparmiatori che non hanno conoscenze finanziarie approfondite con conoscenze finanziarie avanzate e costituiranno un cuscinetto di capitale di terzo livello, il cosiddetto “Tier 3”. (Fonte Prometeia)