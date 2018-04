A Ubi welfare il premio innovazione

Ubi Banca si è aggiudicata, con il progetto Ubi Welfare, il “Premio Innovazione per i clienti corporate – La banca per le imprese”. La consegna del premio, ritirato da Rossella Leidi (foto), vice direttore generale e chief wealth and welfare officer di Ubi Banca, è avvenuta il 27 marzo a Milano, nel corso del Forum ABI Lab 2018, che si è tenuto presso la sede de “Il Sole 24 Ore”.

L’offerta Ubi Welfare è un elemento chiave nell’ambito della consulenza evoluta per le aziende che vogliono attivare programmi di welfare aziendale. Le imprese possono disporre di una assistenza qualificata e completa lungo tutte le fasi di progettazione e realizzazione dei propri piani, già a partire dalla fase di rilevazione dei bisogni reali dei lavoratori, passando dai servizi di education e advisory per imprese e dipendenti, fino alla messa a disposizione di una piattaforma per la gestione delle premialità, flessibile e personalizzabile per rispondere a ogni tipo di esigenza e dimensione aziendale.

L’offerta welfare di Ubi Banca abilita, inoltre, alle procedure di rimborso delle spese sostenute per l’educazione dei familiari e la cura della propria famiglia e consente l’accesso a una nuova cassa di assistenza sanitaria, ai fondi pensione aperti e a un network di strutture sanitarie, odontoiatriche e assistenziali a tariffe convenzionate.

Il più ampio obiettivo di Ubi Banca riguarda la costruzione di un “ecosistema welfare” in grado di rispondere ai nuovi bisogni delle imprese, delle persone e dei territori, realizzando un vero e proprio network di prossimità in cui le aziende e gli operatori del terzo settore del territorio possano diventare fornitori di servizi welfare: una rete di benessere come protezione integrativa rispetto allo stato sociale.