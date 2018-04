Ubriachi alla guida, quattro patenti saltate in Belforte

«Prego, soffi qui dentro». Risultato: quattro patenti saltate nell’ultimo fine settimana.

I carabinieri della compagnia di Varese hanno difatti intensificato i controlli notturni alla circolazione stradale.

In particolare i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato a piede libero due soggetti della provincia di Varese.

Si tratta di un operaio di 33 anni e un disoccupato di 30, in quanto accusati del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool.

In particolare i giovani sono stati fermati in viale Belforte e sottoposti ad accertamento etilometrico: che ha evidenziato un numero: 0,8 grammi di alcool per litro di sangue.

Multati anche due ventenni entrambi di Varese, studenti, che si sono messi alla guida delle proprie autovetture con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8.

A tutti e quattro è stata ritirata la patente per la successiva sospensione dalla Prefettura.