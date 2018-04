Ubriaco tenta il furto in un negozio di antifurti, arrestato

Era uscito di casa con la convinzione di cercare un lavoro ma, arrivato a Rho, ha incontrato un amico conosciuto in carcere e si è ritrovato ubriaco a Cardano al Campo, con le manette ai polsi, dopo aver tentato un furto all’interno di un negozio di antifurti.

La paradossale vicenda è accaduta nella notte tra giovedì e venerdì, quando l’efficientissimo allarme del negozio, collegato con la centrale operativa del 112, ha suonato. Subito una pattuglia si è recata sul posto e ha trovato A.C., milanese del 1980 con numerosi precedenti (furto, rapina e guida in stato di ebrezza), all’interno del negozio nel quale era penetrato dopo aver sfondato la vetrina.

Alla vista dei Carabinieri della compagnia di Gallarate non ha opposto resistenza e ha passato il resto della notte in camera di sicurezza. Nell’udienza del processo con rito direttissimo che si è svolto questa mattina (venerdì) al Tribunale di Busto Arsizio, l’uomo ha fornito la sua versione. Ha raccontato di essere sposato con una donna di cui non ricorda il nome e di essere uscito da poco dalla comunità.

Ieri mattina (givedì) era andato a Rho per cercare lavoro ma ha incontrato un amico di Busto Arsizio col quale ha iniziato a bere birra. Dopo aver bevuto molto ha raggiunto Cardano al Campo insieme all’amico, con l’intenzione di fare un furto.

Una volta sfondata la vetrina dell’esercizio si è reso conto di essere entrato in un negozio di antifurti dove è stato trovato dai militari. A.C. ha patteggiato una pena di 10 mesi agli arresti domiciliari.