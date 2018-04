Uffici comunali chiusi il 30 aprile

Si informa che è stata disposta la chiusura straordinaria di tutti gli uffici comunali per lunedì 30 aprile.

Saranno assicurati comunque i servizi essenziali: rimarranno infatti aperti (con ingresso dalla portineria del comune, Via Fratelli D’Italia 12 l’ufficio stato civile dalle ore 08:30 alle 12:30, esclusivamente per dichiarazioni di decesso e permessi di seppellimento, e l’’ufficio cimiteri dalle ore 08:30 alle ore 12:30, esclusivamente per autorizzazioni al trasporto salme.