Ultima giornata entusiasmante in Seconda Categoria

(Foto Facebook – ASD San Michele Calcio)

La Prima Categoria aspetta solo la fase finale con Gorla Maggiore e Arsaghese ai playoff, Luino e Cairate agli spareggi salvezza. In Seconda sono stati 90’ di montagne russe per i vari verdetti, mentre in Terza il Bosto vince e prova a tenere vive le speranze.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

L’Aurora Cantalupo chiude il proprio splendido campionato pareggiando 2-2 in casa della Crennese, che conferma la seconda piazza. Terzo posto invece per il Lonate Ceppino che grazie al successo 2-1 sulla Rescaldinese sorpassa il Gorla Minore, suo avversario ai playoff, fermato sul 3-3 dalla Borsanese. La Gallaratese si presenta agli spareggi promozione con il successo 1-0 di Rescalda. Arnate e Samarate concludono la stagione pareggiando 2-2, mentre il Lonate Pozzolo chiude in bellezza grazie al 5-0 sul Kolbe. Vince la Virtus Cantalupo 3-2 sul Canazza, retrocede invece la Robur che non va oltre l’1-1 contro la Beata Giuliana.

CLASSIFICA: Aurora Cantalupo 72; Crennese 59; Lonate Ceppino 57; Gorla Minore, Gallaratese 56; Samarate 46; Lonate Pozzolo 43; Kolbe 40; Beata Giuliana 39; Rescaldinese 38; Arnate 37; Virtus Cantalupo 35; Borsanese 33; Canazza 26; Rescalda 18; Robur 16. VERDETTI: Promossa in Prima Categoria Aurora Cantalupo. Playoff: Crennese – Gallaratese e Lonate Ceppino – Gorla Minore. Playout Canazza – Rescalda. Retrocessa: Robur.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

L’Insubria già promossa non fa sconti e rifila un 6-1 a domicilio al Buguggiate. La Cuassese pareggia 2-2 a Laveno Mombello e lascia tutti in gioco per i playoff. Il San Michele vince l’ultima di campionato 2-1 contro il Ceresium, il CantelloRasa impatta 1-1 a Calcinate, mentre il Caravate passa 2-1 ad Albizzate contro il San Luigi. Vincono l’ultima in attesa dei playout la Malnatese, 3-2 a Ternate, e la Lavena Tresiana, 4-2 contro il Sumirago. Finisce 2-2 tra Viggiù e Auroa Induno.

CLASSIFICA: Insubria 75; Cuassese, San Michele 61; CantelloRasa 54; Caravate 52; Buguggiate 43; Laveno Mombello 42; Calcinatese 41; Ternatese, Ceresium Bisustum 38; Aurora Induno 35; San Luigi Albizzate 31; Sumirago 29; Malnatese 26; Lavena Tresiana 21; Viggiù 8. VERDETTI: Insubria promossa in Prima Categoria. Playoff: Cuassese – Caravate e San Michele – CantelloRasa. Playout Malnatese – Lavena Tresiana. Retrocesso in Terza Categoria il Viggiù.

TERZA CATEGORIA

Giornata da spettatore per la Sommese prima in classifica che non può esultare da casa vista la vittoria in rimonta del Bosto 3-2 sulla Casmo. Il Coarezza prova a tenere aperte le speranza playoff vincendo 4-0 in casa dell’Olona, mentre il France Sport passa 7-1 in casa del Mascia. La Jeraghese vince 2-0 contro il Cuvio e rimane in zona spareggi mentre perde terreno l’Eagles che perde 2-1 in casa contro il Fulcro Travedona. Successo anche per il Don Bosco, 3-2 sull’Angerese, e per il Varano, 1-0 sulla Pro Cittiglio.