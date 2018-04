Ultimi posti per il corso “Giovane leader del settore non profit”

Sono ancora disponibili gli ultimi posti per il corso gratuito “Giovane leader del settore non Profit”. Il corso, aperto ai giovani dai 18 ai 29 anni, è organizzato all’interno del progetto Giovani di Valore (www.giovanidivalore.com) e ha come scopo quello di formare i futuri e le future dirigenti degli enti del terzo settore.

Si inizierà il 23 aprile alle 17 presso la sede di Sos Malnate Onlus con il primo modulo “Saper fare e saper essere alla guida di un gruppo”.

Attraverso un percorso formativo esperienziale e coinvolgente, con riferimento alle conoscenze della psicologia umanistica, si esploreranno le motivazioni e le dinamiche proprie del mondo del volontariato organizzato, la comunicazione interpersonale, la capacità di ascolto attivo, lo strumento empatico e il contatto interpersonale, l’intelligenza relazionale-emozionale, la gestione dei conflitti, le dinamiche di leadership e di gruppo.

I relatori saranno Andrea Braga e Massimo Lazzaroni della Cooperativa Totem. All’interno del modulo avremo modo di parlare anche di autoimpreditorialità in ambito sociale con gli hubbers di Vitamina C di Varese dove la contaminazione del volontariato e del terzo settore fa crescere il contatto e la relazione con nuove forme d’impresa.

Per le iscrizioni e per maggiori informazioni: http://www.sosmalnate.it/aperte-le-iscrizioni-al-corso-giovane-leader-del-settore-non-profit/