Un 25 Aprile dedicato a Don Folli

La celebrazione del XXV aprile di quest’anno è stata organizzata a Voldomino: l’8 marzo di quest’anno ricorreva il 70° anniversario della morte di Don Folli anniversario importante che ricorda la figura del parroco che tanto si spese per gli ideali di libertà.

Per l’occasione è stato realizzato un documentario dagli alunni dell’ISIS di Luino la sera di venerdì scorso.

«Quella di oggi non è ricorrenza rituale o di sola memoria, ma è occasione per celebrare il valore fondante della nostra civiltà, che siamo liet , come amminstrazione comunale di Luino, di condividere con il presidente della Comunità Montana Giorgio Piccolo, con il sindaco di Germignaga Marco Fazio, con quello di Dumenza Valerio Peruggia, con il decano don Sergio Zambenetti, con le autorità militari presenti e i rappresentanti delle associazioni d’arma e con tutti voi qui convenuti. Ringrazio il Preside dell’I.S.I.S. Fabio Giovanetti, la professoressa Filomena Parente e i suoi studenti per aver letto le testimonianze di Don Folli», dicono dal Comune.

Alla cerimonia di stamane per il Comune di Luino hanno presenziato l’Assessore Pier Marcello Castelli, l’Assessore Alessandra Miglio, i Consiglieri Franco Compagnoni, Enrica Nogara, Giovanni Petrotta.