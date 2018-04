Un 25 Aprile per “liberare” la Linea Cadorna

Quella serie di camminamenti che si snoda su più regioni, la Frontiera Nord, meglio nota dalle nostre parti col nome di Linea Cadorna e che per una parte consistente passa anche in provincia di Varese è stata sottoposta a speciali “pulizie di primavera”.

Galleria fotografica Linea Cadorna liberata dai rovi 4 di 4

Lo scorso 25 Aprile, infatti, un gruppo di cittadini, volontari e amministratori del Comune, hanno preso guanti, forbici, rastrelli e oggetti per il giardinaggio coi quali è stato ripulito il tracciato.

Come sia nata questa idea lo spiega Dario Colombo consigliere delegato al turismo.

«Per anni ho passeggiato in quei fantastici boschi che circondano la collina della Canonica di Bedero, godendomi il silenzio interrotto solo dai canti degli uccelli e degli scoiattoli che si rincorrono sugli alberi e restando incantato nel vedere qualche capriolo fissarmi prima di scappare. Nello stesso tempo provavo un senso di tristezza nel notare i manufatti della cosiddetta Linea Cadorna ormai inghiottiti dalla Natura, che col tempo, senza manutenzione inevitabilmente si riappropria delle opere dell’uomo».

«Cosi, circa un anno e mezzo fa, ho messo in cantiere l’idea di un recupero di quest’opera, che, anche se fortunatamente mai usata per il suo scopo, resta comunque una testimonianza storica e ingegneristica di un epoca importante per la storia del nostro Paese – continua il consigliere . Parlandone con il consigliere Mario Scuderi, ci siamo subito trovati in sintonia e svolte le pratiche burocratiche, abbiamo iniziato a lavorare pulendo nelle giornate libere la zona che circonda la postazione della mitragliatrice, per capire cosa era nascosto dietro rovi e cespugli. L’idea è piaciuta anche ad alcuni cittadini e agli alpini del paese, che ci hanno seguito nella prima fase di pulizia la scorsa estate. L’ obbiettivo di rendere visibile cosa si puo’ recuperare ha funzionato, coinvolgendo altri

volontari ed inserendo questa area nel percorso della camminata dell’alto Verbano che si svolgerà il 13 Maggio e dove in concomitanza con l’anniversario per i 100 anni della fine della Grande Guerra, verranno illuminate le cannoniere, offrendo una visita per chi lo desidera accompagnati dagli alpini di Brezzo di Bedero. Se il tempo lo consentirà l’associazione Alpini allestirà una mostra sulla Grande guerra in loco».

Questo evento ha dato una grande spinta ai volontari, che si sono moltiplicati mettendo le basi per la fondazione di un associazione “Noi della Cadorna” e permettendo di pulire parti di bosco intorno alle trincee, l’interno delle stesse e creare nuovi sentieri per potervi accedere.

Il tutto ha culminato il giorno del 25 Aprile, dove un nutrito gruppo di volontari coordinati dall’assessore Giuliano Targa, ha lavorato insieme passando una giornata di aggregazione finita in allegria intorno ad una grigliata.