Un albero per ogni socio, il Rotary inaugura il suo bosco

Sabato 21 aprile alle ore 11.30 in via Arturo Tosi il Rotary Club La Malpensa inaugurerà il Bosco Rotary, nell’ambito dell’iniziativa internazionale “Un albero per ogni rotariano”, promossa dall’Associazione Europea Rotary per l’Ambiente, nata nell’ambito del Rotary italiano nel 1990 allo scopo di promuovere la tutela e la conoscenza dell’ambiente in Italia ed in Europa.

Circa 1.200.000 gli alberi che saranno piantati in tutto il mondo, uno per ogni socio Rotary sul pianeta.

Circa 83, numero pari ai soci effettivi del Club, le piante, frassini e querce, che troveranno una collocazione a Busto, in zona industriale, accanto alla pista di atletica Borri.

“Con questa iniziativa – spiega il presidente Giovanni Arosio – il Rotary club La Malpensa instaura un patto generazionale sul territorio con un’opera a sostegno dell’Ambiente che rimarrà a disposizione dei giovani per i prossimi decenni”.

L’iniziativa è stata accolta molto favorevolmente dall’Amministrazione comunale e da Agesp che hanno collaborato con il club per individuare l’area adatta alla piantumazione.

Alla cerimonia di piantumazione saranno presenti il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore al Verde Paola Magugliani. “Ogni albero in più sul territorio è un dono per i nostri bambini – osservano insieme all’assessore all’Ambiente Alessandro Chiesa – questa iniziativa tra l’altro corona la settimana dedicata alla Primavera in fiore e alla valorizzazione dei comportamenti green che ha avuto un grande successo. Dopo il bosco dedicato a Saverio Mayer che abbiamo avuto occasione di inaugurare sabato scorso, questa settimana un altro piccolo polmone verde arriverà a portare ossigeno in una zona molto frequentata, non solo da chi si reca nelle aziende, ma anche da tanti podisti e runner che abitualmente seguono i percorsi pedonali della zona”.

Solo una settimana fa era stato inaugurato il bosco Mayer, un’area verde curata da Alberto Mayer e dedicata al padre dall’amministrazione, storico direttore della Ibici.