Un anno speciale da “ambasciatori” dello sport

Il prossimo anno sarà speciale per Sesto Calende. Nei mesi scorsi infatti la città ha ottenuto il titolo di “comune europeo dello sport 2019”, un riconoscimento importante per quanto svolto dalle associazioni sportive sestesi in questi anni ma anche per l’amministrazione, la Pro Sesto e i volontari che hanno contribuito al progetto che ha portato alla candidatura.

L’assegnazione è stata ufficializzata lo scorso ottobre nella sede del Coni a Roma dove una delegazione sestese ha ricevuto ufficialmente il premio dalle mani del presidente Giovanni Malagò. Un titolo che oltre ad accendere i riflettori sulle attività dei gruppi sportivi cittadini porta con sé anche una “missione”: promuovere lo sport e tutto ciò di virtuoso che ne deriva.

«Il motto che accompagna ogni attività che stiamo programmando è: ogni euro investito nello sport è un risparmio futuro sulla sanità. E proprio questa è la logica di fondo del progetto – spiega il consigliere delegato allo sport, Simone Pintori -. Sono molto orgoglioso di quello che è stato fatto finora e sono certo che, se lavoreremo con impegno, questo percorso darà molto valore alla nostra città. I mesi che hanno preceduto l’ottenimento del riconoscimento sono stati un’occasione unica di lavoro comune tra tante realtà che compongono il tessuto sociale di Sesto: le associazioni sportive in primis che sono tante e attivissime ma anche la pro loco e i commercianti».

Per Sesto l’anno europeo dello sport inizierà ufficialmente a gennaio ma in realtà molto si sta già muovendo: «Questo mese – prosegue Pintori – abbiamo in calendario alcuni appuntamenti importanti oltre a una ventina di altri eventi legati alle singole associazioni sportive. Si parte domenica 8 con la sesta edizione della Gran Fondo Città di Sesto Calende di mountain bike, organizzata dal Velo Club Sestese, un appuntamento che richiama centinaia di corridori e appassionati. Il 15 aprile sarà la volta del Bike Days organizzato in collaborazione con Decathlon mentre il 29 sarà la giornata delle gare di nuoto Fisdir. Nell’ottica di promozione dello sport e del benessere ogni sabato si svolgono inoltre gli appuntamenti di Nutriwalk. »

Per saperne di più – La pagina Facebook del Comune europeo dello sport 2019

Per partecipare allo speciale – marketing@varesenews.it