Un anno dopo torna a rubare gasolio dagli autobus ma i carabinieri lo riarrestano

Quattordici mesi dopo è finito di nuovo in manette, per lo stesso reato commesso nello stesso luogo: furto di gasolio dal deposito di autobus della Stie, la società di trasporto pubblico locale. Per coglierlo sul fatto, i carabinieri di Busto Arsizio hanno dovuto passare parte della notte acquattati negli autobus parcheggiati nel piazzale di via per Lonate e attendere che il ladro completasse la sua opera.

Nella notte tra domenica e lunedì, infatti, i militari della Stazione di Busto Arsizio lo hanno nuovamente arrestato per furto aggravato. L’uomo è un 50enne residente nel legnanese, disoccupato, pregiudicato.

Quando il ladro aveva ormai terminato la sua instancabile opera si è ritrovato circondato dalle forze dell’ordine che lo hanno bloccato. Oltre a nascondersi negli autobus, infatti, avevano circondato il deposito per evitare qualsiasi tipo di fuga e lo hanno ammanettato mentre caricava 430 litri di gasolio. Tutte le taniche sono state recuperate ed il gasolio restituito all’azienda.

L’uomo è gravemente indiziato di essere il responsabile anche dei furti avvenuti dal trascorso mese di marzo e che avevano determinato la “sparizione” di oltre 2 mila litri di gasolio. Proprio a seguito di tali furti i carabinieri da alcune settimane tenevano monitorato il deposito di autobus per acciuffare l’autore di questa lunga serie di furti.