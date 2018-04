Un assaggio d’estate, oggi superati i 27 gradi

No, non avete fatto un balzo avanti nel tempo: è il 21 aprile non il 21 giugno. Anche se oggi il termometro a Varese ha toccato i 27,5 gradi. Tutti in maglietta e a prendere il sole al lago, come dimostra la foto scattata ad Angera questo sabato pomeriggio.

Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Il tempo resterà bello, e caldo, fino a giovedì poi arriveranno le nuvole.

Quanto alle temperature Marcello Mazzoleni di Meteo Sincero spiega che si manterranno nei valori massimi fra 24 e 27 gradi tra domenica e lunedì, per poi portarsi fra 23 e 26 gradi tra martedì e mercoledì, fra 22 e 25 giovedì, fra 21 e 24 venerdì e fra 20 e 23 gradi nel weekend. Le minime scenderanno dagli attuali 12/15 gradi fin sugli 8/11 gradi nel prossimo weekend.

Morale? Non lamentatevi e godetevi questo “bell’assaggio d’estate”