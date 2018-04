Un bando della Comunità montana del Piambello per le aziende agricole

La Comunità montana del Piambello ha pubblicato un bando per l’erogazione di contributi mirati all’ammodernamento delle aziende agricole.

Il bando è destinato alle aziende agricole delle valli del territorio del Piambello e dei comuni di Barasso, Luvinate e Varese nel cui territorio deve essere ubicato il centro aziendale del richiedente per l’acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle o per l’adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature.

Possono usufruirne i titolari di partita Iva in campo agricolo; le aziende iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio, sezione “imprenditori agricoli” o “coltivatori diretti”.

I contributi sono erogati per una spesa massima di 30.000 euro, e il contributo massimo erogabile è del 50%.

Le domande possono essere presentate fino al 9 maggio 2018 agli sportelli della Comunità montana del Piambello.

Qui potete leggere e scaricare il documento con tutti i dettagli del bando.