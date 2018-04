Un corso per diventare cameriere di sala nel ristorante

Intraprendere la via della formazione per diventare operatore di sala nel ristorante è facile ed accessibile per tutti, con il nuovo corso di formazione di Confcommercio AscomVarese che prenderà il via mercoledì 9 maggio per una durata complessiva di 30 ore di lezioni teorico-pratiche dalle 9 alle 15,30.

Il programma formativo prevede: la figura del cameriere: brigata di sala, le gerarchie, i ruoli, cura della persona e divise di lavoro, la mise en place: i piatti, le postale e la cristalleria, l’apparecchiatura: il tovagliato, le tipologie e gli utilizzi dei bicchieri. La mise en place per i banchetti, servizio in tavola: come si portano i piatti in tavola e come correttamente di sbarazza. La giusta successione nello sparecchiare e pulire la tavola, il cliente – l’accoglienza: tipologia e psicologia del cliente e gestione le reclamo. Come spiegare il menu, il beverage. I vini e gli spumanti, la birra, i distillati, i liquori, servizio di bevande calde: il caffè, il the’ e gli infusi, il Bar: mise en place, bicchieri e strumenti tecnici, le tecniche di miscelazione, misure e grammature delle bevande alcoliche, preparazione di pre e after dinner.

Per informazioni e iscrizioni: Corsi Ascom Varese

tel. 0332.342011/139 corsi@ascomva.it