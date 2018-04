Un fine settimana per “coccolare” boschi e prati del Parco Rto

In occasione della Giornata del Verde Pulito 2018 promossa da Regione Lombardia, il Parco Rile-Tenore-Olona ha organizzato tre momenti di pulizia dei boschi che si svolgeranno nel prossimo fine settimana.

Sabato 14 aprile alle 8,30 ritrovo a Gazzada Schianno, al Parco di Villa De Strens;

Domenica 15 aprile alle 08,30 ritrovo a Oggiona con S. Stefano, nel piazzale del Municipio;

Domenica 15 aprile alle 08,30 ritrovo a Gornate Superiore in via delle Madonne, per le attività congiunte di Morazzone e Castiglione Olona.

L’appuntamento di Gornate Superiore (frazione di Castiglione al confine con Morazzone) riveste una particolare importanza perché verranno ripulite le aree adiacenti il Bosco della Colombera, teatro pochi mesi fa di una operazione delle forze dell’ordine volta a rimuovere le “basi” che i pusher utilizzavano per lo spaccio di droga.

L’operazione, svolta in modo congiunto dalle Polizie Locali di Morazzone e Castiglione, era stata resa possibile dalle segnalazioni dei cittadini che avevano allertato i sindaci, Matteo Bianchi ed Emanuele Poretti.

«Ci riprendiamo il bosco che ci era stato sottratto» erano state le parole dei primi cittadini in quell’occasione e la prosecuzione della collaborazione con l’organizzazione di questa Giornata è il segnale della rinnovata attenzione per la tutela del verde e del patrimonio ambientale del Parco.

Punto di ritrovo sarà il Centro Socio-Educativo “il Girasole” di Gornate Superiore, dove, al termine della attività, sarà organizzato un piccolo ristoro per tutti i volontari e verrà presentata la pubblicazione “Il Parco RTO: precursore in Lombardia” di Nicola Ferrario, studente castiglionese che con la collaborazione del Parco ha voluto trasformare un lavoro universitario in una pubblicazione di presentazione e analisi delle vicende del PLIS RTO.